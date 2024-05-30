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Концерт эстрадно-джазового оркестра проходит в Поганкиных палатах в Пскове

Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области проходит в историческом пространстве Поганкиных палат 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В этом году программа «Галерея-джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, чьи имена навсегда вписаны в историю этого уникального музыкального направления.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В программе – инструментальные композиции и вокальные номера, отражающие различные направления и эпохи развития джаза.

Инструментальная часть концерта включает произведения, ставшие классикой жанра: от виртуозной Spain до легендарного Chattanooga Choo Choo.

Программа представлена солисткой Настасьей Петровой, которая исполняет знаковые джазовые композиции: от чувственного Summertime до искрометного Hello, Dolly!.

В репертуаре также значатся Georgia, Sway и другие произведения, ставшие визитной карточкой джазовой вокальной школы.