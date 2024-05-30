Шедевры мировой классики прозвучат на органном концерте в Печорах

Концерт органной, хоровой и ансамблевой музыки состоится в Лютеранской церкви Святого Петра города Печоры 5 июля в субботу в 16:30 по адресу улица Гагарина, дом 12а, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в сообществе «ВКонтакте».
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
Мероприятие подарит зрителям возможность услышать выступление талантливых исполнителей и лауреатов различных конкурсов:
- Концертный хор Лицея искусств Санкт-Петербурга под руководством Наталии Никоновой.
- Органистка Дина Ихина.
- Сопрано Марина Мариненко, Илона Миргородская и Ника Рожина.
- Флейтистки Елизавета и Екатерина Беганские.
В программу включены шедевры мировой классики:
- E. Esenvalds — «Звёзды».
- Херувимская песнь грузинского распева.
- Д. Смирнов — фрагмент из хорового концерта «Тебе поём», произведение «Свете тихий».
- Е. Петров — стихотворение Константина Бальмонта «Океан».
- Л. Вьерн — известные «Вестминстерские колокола».
- Г. Гендель — ария в исполнении Марины Мариненко.
- А. Вивальди — композиция «Vieni o mio dileto» в исполнении Ники Рожиной.
- Ф. Гобер — «Греческий дивертисмент» от Елизаветы и Екатерины Беганских.
- Л. Люцци — «Ave Maria» в исполнении Илоны Миргородской.
- Х.-А. Штамм — «Rondo alla celtica».
- И. С. Бах — сольное исполнение Ники Рожиной «Bist du bei mir».
- В. Вавилов — традиционная «Ave Maria».
- Дж. Верди — песня из оперы «Набукко» «Va pensiero».
- В. А. Моцарт — «Jubilate Deo».