Сцена / Концерты

Шедевры мировой классики прозвучат на органном концерте в Печорах

Концерт органной, хоровой и ансамблевой музыки состоится в Лютеранской церкви Святого Петра города Печоры 5 июля в субботу в 16:30 по адресу улица Гагарина, дом 12а, сообщили в группе «Органные концерты в Печорах» в сообществе «ВКонтакте».

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

Мероприятие подарит зрителям возможность услышать выступление талантливых исполнителей и лауреатов различных конкурсов:

Концертный хор Лицея искусств Санкт-Петербурга под руководством Наталии Никоновой.

Органистка Дина Ихина.

Сопрано Марина Мариненко, Илона Миргородская и Ника Рожина.

Флейтистки Елизавета и Екатерина Беганские.

В программу включены шедевры мировой классики: