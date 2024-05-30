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Большой концерт к «Смородиновому дню» готовят в Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» приглашает меломанов на концерт «Лицейский привет». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, музыкальный вечер приурочили к празднику — «Смородиновому дню», который вот уже несколько лет отмечают в Пушкинском заповеднике. Состоится концерт уже в эту пятницу, 11 июля.

Светлана Фадеенко. Концерт. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В программу «Лицейского привета» включили пьесы для хора, а также вокальные и инструментальные произведения отечественных и зарубежных композиторов. Их исполнят музыканты из Пскова и из северной столицы: концертный хор Лицея искусств «Санкт-Петербург» (руководитель — Наталия Никонова, концертмейстер — Татьяна Щербина), Марина Мариненко (сопрано), Ирина Полякова (меццо-сопрано), Валерия Дунюшкина (фортепиано).

Слушателей ждут к 18.00 в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1).

В музее напомнили, что в этом июле в «Михайловском» запланирован ещё ряд музыкальных событий, в том числе — камерные выступления столичных музыкантов в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» и концерты участников творческой школы «Теремок», которую организует в Пушкинском заповеднике знаменитый «Терем-квартет».