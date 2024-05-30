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Концерт «Воображаемый фольклор» дважды дадут в Варлаамовской башне 9 июля

Концерт «Воображаемый фольклор» состоится в Варлаамовской башне в Пскове 9 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии.

Программу, в которой объединятся фольклорные интонации и петербургский андеграунд, впервые покажут в пространстве Варлаамовской башни Псковского кремля. Концерт «Воображаемый фольклор» пройдет 9 июля дважды — в 19:00 и 21:00.

Слушателей ждет встреча со звездой российской и европейской новой музыки — аккордеонисткой, композитором и вокалисткой Эвелиной Петровой.

«Её оригинальные композиции, переплетенные с драматическим и музыкальным смыслом народной музыки, обогащает контрабас Владимира Волкова — одной из важнейших фигур пространства музыкального искусства нашего времени», - отметили в БКЗ.

Также в филармонии подчеркнули, что композиции Эвелины Петровой отличают эмоциональная глубина, оригинальность гармонии и ритмическая свобода, а Владимир Волков все время расширяет поле ассоциаций с инструментом: играет на контрабасе музыку раннего барокко и хиты минимализма, озвучивает кинофильмы и работает в театральных проектах.