Сцена / Концерты

Ирина Кухи о «Лавандовой ночи»: это не просто концерт — это настроение, воспоминание о лете

Традиционный музыкальный вечер «Лавандовая ночь» пройдет на площадке псковского отеля «Покровский» вечером 18 июля. Концерт состоится на уютной летней террасе с живописным видом на Псков. Гости вечера смогут насладиться произведениями эпохи барокко в исполнении известных музыкантов. «Лавандовая ночь» станет не единственным культурным событием, которое пройдет в псковском отеле в ближайшие теплые месяцы. Об секрете популярности концертов в «Покровском», подготовке к ним и программе директор отеля Ирина Кухи рассказала Псковской Ленте Новостей.

Николай Хондзинский, Мария Баянкина и Ирина Кухи

— Ирина Владимировна, какие культурные мероприятия пройдут этим летом на площадке отеля «Покровский»?

— Летний сезон в «Покровском» традиционно насыщен атмосферными культурными событиями. Уже состоялся концерт «Лавандовая ночь» — наш фирменный музыкальный вечер под открытым небом. В августе мы ждем сольное выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова с программой «Казанова», а в сентябре пройдут «Бархатные сезоны» — изысканный вечер оперной музыки с участием великолепных артистов Мариинского театра.

— Расскажите подробнее о каждом событии — кто будет выступать, с какой программой и чего ожидать гостям?

— «Лавандовая ночь» — это уже восьмилетняя традиция. Вечер живой музыки на закате, среди декора из лаванды, с особенной романтичной атмосферой. Это не просто концерт — это настроение, воспоминание о лете. 15 августа на нашей террасе выступит Альберт Жалилов — артист с потрясающей харизмой и голосом. В программе «Казанова» он представит музыкальную историю о мужчинах, женщинах и любви. Вместе с ним — ансамбль «Экспромт-квинтет». Зрителей ждет вечер страстей, юмора, лирики и настоящего вокального мастерства. А уже 12 сентября состоятся «Бархатные сезоны» — вечер оперной музыки в самом ее классическом понимании. Это событие мы проводим ежегодно, и оно стало настоящим культурным финалом сезона. В программе — арии, дуэты, узнаваемые мелодии в исполнении артистов Мариинского театра, которых полюбили наши гости.

— Кто обычно приходит на мероприятия в «Покровский»? Семьи с детьми, пары или, может, одиночки?

— Очень разные гости. На наши вечера приходят и пары, и компании друзей, и семьи с детьми. Есть и те, кто приезжает из других городов именно на наши концерты. Всех объединяет одно — любовь к красоте, культуре, музыке и желанию отдохнуть душой. Люди приходят за атмосферой, за эстетикой, за теплым летним вечером, который запомнится.

— Как проходит процесс подготовки? Сколько он длится? Как планируется обеспечить безопасность и комфорт на мероприятиях, особенно с учетом непредсказуемых погодных условий?

— Подготовка к каждому мероприятию начинается заранее: мы продумываем сценарий, площадку, состав артистов, логистику. Особое внимание, конечно же уделяем комфорту гостей и атмосфере: это свет, звук, декор, а также угощения и сервировка. Что касается погоды — конечно, это всегда фактор риска, ведь концерты проходят под открытым небом. У нас всегда есть план «Б», и в случае необходимости мы ставим шатры, выдаем пледы и дождевики. Безопасность гостей для нас — приоритет, и все техническое обеспечение мы доверяем проверенным специалистам.

— Культурные события, которые проходят на площадке отеля «Покровский», имеют большую популярность у псковичей. Ирина Владимировна, как Вы считаете, в чем или в ком причина?

— Я думаю, все дело в подходе. Мы не просто организуем концерты — мы создаем настроение и воспоминания. Каждое событие у нас — это неформальное, живое общение с искусством. Мы не делаем ставку только на масштаб или известность — мы создаем атмосферу уюта, красоты и смысла. Ну и, конечно, у нас потрясающая команда, благодаря которой все это возможно. Думаю, именно в этой искренности и внимании к деталям — наша главная сила.

Беседовала Анна Козырева