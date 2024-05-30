Сцена / Концерты

Концерт «Посвящение Эми Уайнхаус» состоялся в Поганкиных палатах

Концерт квартета Софьи Шустровой «Посвящение Эми Уайнхаус» состоялся в Поганкиных палатах в Пскове 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Вечер посвятили творчеству одной из самых ярких представительниц жанра – Эми Уайнхаус. Гости концерта услышали как популярные, так и менее известные композиции. Их исполнила вокалистка из Санкт-Петербурга, выпускница Театральной Академии на Моховой и актриса Александринского театра Софья Шустрова.

Вместе с исполнительницей на сцену поднялись музыканты - Дмитрий Ефремов (бас-гитара), Егор Крюковский (ударные), Борис Нецветаев (рояль), Руслан Тустановский (саксофон).

Музыкальное событие прошло в рамках ежегодного проекта «Галерея-джаз».