«Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября

Окунитесь в атмосферу изысканной музыкальной Европы XIX века! Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает вас на уютную террасу отеля «Покровский», где под открытым небом прозвучат шедевры Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Франца Легара и других великих композиторов.
В программе – блистательные увертюры, арии и дуэты из оперетт, а также зажигательная танцевальная музыка, покоряющая сердца уже более века.
Украшением вечера станут выступления звезд Мариинского театра – Ольги Пудовой (сопрано) и Дениса Беганского (баса), чьи голоса давно полюбились псковской публике.
Ждем вас на концерте! Приобретайте билеты в кассе и на сайте филармонии.
Категория 12+