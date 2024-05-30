Сцена / Концерты

«Бархатные сезоны» вновь пройдут на террасе отеля «Покровский» 12 сентября

Окунитесь в атмосферу изысканной музыкальной Европы XIX века! Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает вас на уютную террасу отеля «Покровский», где под открытым небом прозвучат шедевры Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Франца Легара и других великих композиторов.

В программе – блистательные увертюры, арии и дуэты из оперетт, а также зажигательная танцевальная музыка, покоряющая сердца уже более века.

Украшением вечера станут выступления звезд Мариинского театра – Ольги Пудовой (сопрано) и Дениса Беганского (баса), чьи голоса давно полюбились псковской публике.

«Бархатные сезоны» – это мягкий осенний вечер, великолепный вид на Покровскую башню и волшебство музыки, которая звучит сквозь столетия. Погрузитесь в мир легкой классики и изысканного искусства!



Губернаторский симфонический оркестр Псковской области

Художественный руководитель и главный дирижер – Алексей Репников

Солисты Мариинского театра:

Ольга Пудова (сопрано)

Денис Беганский (бас)

Ждем вас на концерте! Приобретайте билеты в кассе и на сайте филармонии.

Категория 12+