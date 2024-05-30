Минпромторг
Сцена / Концерты

Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО

28.08.2025 22:07|ПсковКомментариев: 0

Концерт-посвящение известной американской джазовой певице Элле Фицджеральд «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат в Пскове 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Участниками концерта стали тромбонистка и вокалистка Анастасия Джаззи и ее джаз-квартет. В программе — «вечнозеленые» стандарты: Mack The Knife, A Tisket A Tasket, Summertime и другие шедевры в оригинальных аранжировках.

 

Музыканты перенесли гостей Поганкиных палат в чарующую атмосферу концертов первой половины XX века, когда голос королевы джаза Эллы Фицджеральд царил над миром. 

Анастасия Джаззи — талантливая тромбонистка и вокалистка, победительница 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». Ее творчество отмечено признанием коллег и множеством наград. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
