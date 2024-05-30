Сцена / Концерты

Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО

Концерт-посвящение известной американской джазовой певице Элле Фицджеральд «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат в Пскове 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Участниками концерта стали тромбонистка и вокалистка Анастасия Джаззи и ее джаз-квартет. В программе — «вечнозеленые» стандарты: Mack The Knife, A Tisket A Tasket, Summertime и другие шедевры в оригинальных аранжировках.

Музыканты перенесли гостей Поганкиных палат в чарующую атмосферу концертов первой половины XX века, когда голос королевы джаза Эллы Фицджеральд царил над миром.

Анастасия Джаззи — талантливая тромбонистка и вокалистка, победительница 2-го сезона проекта «Большой Джаз» на телеканале «Культура». Ее творчество отмечено признанием коллег и множеством наград.