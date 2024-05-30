Сцена / Концерты

Почти 12 тыс жителей и гостей Псковской области посетили фестиваль духовых оркестров

Четвертый военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» посетили более 11,6 тыс жителей и гостей Псковской области. В рамках мероприятия прошли сразу несколько концертов, охватывающих сразу семь муниципальных округов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография пресс-службы театрально-концертной дирекции

В Пскове, на стадионе «Машиностроитель», 6 и 7 сентября прошли гала-концерты военно-музыкального фестиваля.

На одной сцене встретились более 450 военных артистов, которые представили зрителям незабываемое музыкально-театрализованное шоу. В исполнении сводного оркестра прозвучали такие композиции, как Марш Славянки, Славься, Нам нужна одна Победа, Государственный гимн РФ и другие.

До этого духовые оркестры выступили для жителей муниципалитетов. Например, деревне Переслегино Великолукского округа концерт дал оркестр московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Для жителей Гдовского округа на территории крепости выступил Военный оркестр Высшего Военно-морского инженерного училища. На летней эстраде парка Победы в Острове состоялся концерт военного оркестра Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. Ежегодно оркестр принимает участие в параде Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, а также в главном Военно-Морском параде.

Центральный военный оркестр министерства обороны Российской Федерации порадовал своим творчеством зрителей Куньинского округа. Это ведущий творческий коллектив ВС РФ и один из самых известных военных оркестров мира. Оркестр по праву считается звучащей эмблемой и визитной карточкой Вооруженных Сил, национальным достоянием России.

На площади научно-культурного центра имени А. С. Пушкина в Пушкинских Горах состоялось выступление 23-го военного оркестра Ленинградского военного округа, а в Себеже - 24-го военного оркестра Южного военного округа.