Сцена / Концерты

Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября

Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в рамках VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова переносится с 27 сентября на 4 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии со ссылкой на Фонд поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова.

Билеты, приобретенные ранее, остаются действительными и будут действовать на новую дату без замены.

Программа остаётся актуальной.

«Приносим искренние извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание! Будем рады встрече на концерте 4 ноября в 18:00!» - добавили в филармонии.