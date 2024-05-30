Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Концерты 30.05.2024 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове 30.09.2025 11:210 Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в октябре 27.09.2025 22:280 В Пскове состоялся концерт группы «Конец фильма» 24.09.2025 11:450 Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября 19.09.2025 16:360 Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ 19.09.2025 14:410 Концерты в зале псковской филармонии за сезон посетили более 25 700 зрителей
Сцена / Концерты

Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в октябре

30.09.2025 11:21|ПсковКомментариев: 0

Цикл из четырёх концертов органной музыки состоится в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове в октябре по адресу: улица Плехановский Посад, дом 64, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме. Концерты начнутся в 17:00. Организаторы рассчитывают на слушателей старше 10 лет. Продолжительность выступлений составит от 60 до 70 минут, без антракта.

Фото: приход Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

4 октября органно-вокальный дуэт петербуржской органистки Елены Малевой, выпускницы аспирантуры Санкт-Петербуржской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреата всероссийских и международных органных конкурсов, и сопрано Юлии Яковенко, выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Сольное пение», лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов, представит первый концерт под названием «Дар небес».

Во втором концерте «Голос души» 12 октября выступят органистка Мария Коронова, выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют», и сопрано Тань Цзыянь из Китая, выпускница и аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», лауреат международных вокальных конкурсов.

Органистка Майя Мокрецова, студентка четвёртого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова кафедры «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, исполнит третий концерт 18 октября из цикла «Органные шедевры Германии и Франции».

Завершающий цикл 26 октября в авторской программе «Здесь русский дух…» прозвучит в исполнении Ольги Котляровой, выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедрах «Органа и клавесина» и «Специального фортепиано», выпускницы аспирантуры кафедры «Специального фортепиано», лауреата всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

Организаторы выдают пригласительные на концерты непосредственно перед началом каждого мероприятия. Храм открывает двери за 45 минут до концерта. Перед каждым концертом исполнители прочитают художественное слово.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
30.09.2025, 11:210 Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в октябре 30.09.2025, 10:350 Ольга Бузова приедет в Псков с комедийный хитом «Мужчина нарасхват» 28.09.2025, 09:000 В Усвятах состоялся фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» 27.09.2025, 22:280 В Пскове состоялся концерт группы «Конец фильма»
27.09.2025, 12:200 «Сказка о мёртвой царевне…» в «Михайловском» прошла с аншлагом. ФОТО 27.09.2025, 11:200 «Михайловское» впервые участвует в фестивале «Осень в Заосье» в Беларуси 26.09.2025, 14:460 Областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе 26.09.2025, 14:360 «Большие гастроли» Псковского театра драмы открылись на Алтае спектаклем-концертом
24.09.2025, 17:190 Псковский театр драмы встретили на Алтае по национальному обычаю 24.09.2025, 15:330 Трагикомедию «Папа» покажут сегодня в псковской филармонии 24.09.2025, 11:450 Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября 19.09.2025, 21:100 Фестиваль театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» пройдет 20 сентября
19.09.2025, 20:210 В псковском ресторане «Гельдт» показывают спектакль «Романс о любви» 19.09.2025, 17:220 Группа «Атриум» заявилась для участия в псковском фестивале «Доброй рок» 19.09.2025, 16:500 Группы Don Bidon, «Нами», «Питоны 3000» могут стать гостями фестиваля «Доброй рок» 19.09.2025, 16:360 Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ
19.09.2025, 15:150 Стало известно, куда уехал молодой дирижер псковской филармонии Александр Антонов 19.09.2025, 14:410 Концерты в зале псковской филармонии за сезон посетили более 25 700 зрителей 19.09.2025, 14:130 Новый дирижер из Петербурга появится в псковской филармонии 19.09.2025, 14:020 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится в Пскове
19.09.2025, 13:460 Детский новогодний спектакль готовит псковская филармония 16.09.2025, 17:290 Группа «Конец фильма» выступит в Пскове 27 сентября 14.09.2025, 20:200 Обладатель звания «Посол русской культуры» даст концерт в псковской филармонии 12.09.2025, 21:530 Концерт «Бархатные сезоны» состоялся на террасе отеля «Покровский» в Пскове. ФОТО
12.09.2025, 15:090 Псковский театр драмы впервые побывает с гастролями на Алтае 11.09.2025, 17:160 Солистка Мариинского театра пригласила псковичей на концерт «Бархатные сезоны» 11.09.2025, 12:570 Первые показы мультимедийного спектакля к 80-летию Победы прошли в Великолукской крепости 11.09.2025, 11:250 Дмитрий Месхиев: Учреждения культуры должны сотрудничать с местным бизнесом
10.09.2025, 23:390 Выставочный проект «Чучелки» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 10.09.2025, 18:050 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о подготовке к 120-летию Псковского драмтеатра. ВИДЕО 10.09.2025, 17:300 К Новому году псковский театр готовит премьеру комедии «Баба Шанель» 10.09.2025, 16:580 Дмитрий Месхиев: Бейби-спектакли очень востребованы в Пскове
10.09.2025, 16:290 Дрампуш проведет обменные гастроли с театром на Таганке 10.09.2025, 15:310 Три спектакля псковского театра заявят на премию «Золотая маска» 10.09.2025, 14:140 Дмитрий Месхиев: До 30% зрителей театра в Пскове составляют туристы 10.09.2025, 13:280 Псковский театр драмы отметит 120-летие премьерой спектакля «Два капитана»
10.09.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 10.09.2025, 11:450 Выставка работ студентов псковского политеха открылась в театре кукол 09.09.2025, 16:370 Министр культуры Псковской области: «Михайловский бастион» связывает поколения 08.09.2025, 20:000 Почти 12 тыс жителей и гостей Псковской области посетили фестиваль духовых оркестров
08.09.2025, 17:030 Филармонический сезон в Пскове откроется концертом с участием Ильдара Абдразакова 08.09.2025, 16:030 Спектакль «Алёнушка и солдат» открыл 63-й сезон в Псковском театре кукол 08.09.2025, 13:080 50-й показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» состоялся в Пскове 07.09.2025, 20:200 Пушкинскую арт-скамью открыли в честь юбилея Александра Стройло у Псковского драмтеатра
07.09.2025, 09:000 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» прошел в Пскове. ФОТО 06.09.2025, 21:200 Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» проходит в Пскове 06.09.2025, 18:300 Ансамбль песни и пляски ВДВ выступил для жителей Псковского района 06.09.2025, 12:401 Жители семи районов Псковской области могли послушать концерты военных оркестров
05.09.2025, 21:350 Псковский театр драмы опубликовал афиши октября и ноября 05.09.2025, 17:150 Фотофакт: Площадь Музейщиков в Пушкинских Горах готова к концерту «Михайловского бастиона» 05.09.2025, 11:170 В семи районах Псковской области стартует фестиваль «Михайловский бастион» 04.09.2025, 12:340 Главный художник псковского театра Александр Стройло отмечает 70-летие
04.09.2025, 11:383 Псковичи раскупили все билеты на концерт SHAMANa за месяц до выступления 04.09.2025, 09:150 Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут в Великолукской крепости 03.09.2025, 17:230 В Псковском театре драмы почтили память жертв трагедии в Беслане 03.09.2025, 17:020 «Беседка»: О старте нового сезона Псковского театра кукол. ВИДЕО
03.09.2025, 16:410 Три концерта органной музыки состоятся в Пскове в сентябре 03.09.2025, 16:200 Артистка Псковского театра кукол допустила использование в работе роботов 03.09.2025, 13:310 В каком возрасте вести ребёнка в театр кукол, ответила псковская артистка 03.09.2025, 12:330 Предпочтения в выборе ролей назвали артисты Псковского областного театра кукол
03.09.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте нового сезона Псковского театра кукол 02.09.2025, 18:400 Заявки со всей России поступают на фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест» псковского театра 01.09.2025, 18:240 Опубликована программа фестиваля «Михайловский бастион» в районах Псковской области 01.09.2025, 12:110 Арт-скамейку установят у псковского театра в честь юбилея Александра Стройло
01.09.2025, 11:260 Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове собрал более пяти тысяч зрителей 01.09.2025, 10:560 Псковский театр кукол станет участником фестиваля «Полярная сова» в Мурманске 31.08.2025, 12:200 Номинация «Моноспектакль» появится на фестивале театрального искусства 30.08.2025, 09:200 Губернаторский симфонический оркестр и солисты Мариинки выступили на фестивале «Музыка на воде» в Пскове
28.08.2025, 22:070 Концерт «Воображаемый фольклор» состоялся во внутреннем дворе Поганкиных палат. ФОТО 28.08.2025, 11:500 Мультимедийный спектакль к 80-летию Великой Победы покажут в Опочке 28.08.2025, 10:000 Фестиваль «Музыка на воде» стартует в Пскове 29 августа 27.08.2025, 14:300 Органная музыка Баха прозвучит на концерте в Пскове 31 августа
27.08.2025, 13:350 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове 27.08.2025, 12:540 115-метровый флаг РФ заказали для псковского фестиваля «Михайловский бастион» 26.08.2025, 12:390 Ольга Бузова сыграет в спектакле «Мужчина нарасхват» в Пскове 26.08.2025, 12:260 Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Битва жизни» 26 августа
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru