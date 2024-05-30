Сцена / Концерты

Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в октябре

Цикл из четырёх концертов органной музыки состоится в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове в октябре по адресу: улица Плехановский Посад, дом 64, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме. Концерты начнутся в 17:00. Организаторы рассчитывают на слушателей старше 10 лет. Продолжительность выступлений составит от 60 до 70 минут, без антракта.

Фото: приход Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

4 октября органно-вокальный дуэт петербуржской органистки Елены Малевой, выпускницы аспирантуры Санкт-Петербуржской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреата всероссийских и международных органных конкурсов, и сопрано Юлии Яковенко, выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Сольное пение», лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов, представит первый концерт под названием «Дар небес».

Во втором концерте «Голос души» 12 октября выступят органистка Мария Коронова, выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют», и сопрано Тань Цзыянь из Китая, выпускница и аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», лауреат международных вокальных конкурсов.

Органистка Майя Мокрецова, студентка четвёртого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова кафедры «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, исполнит третий концерт 18 октября из цикла «Органные шедевры Германии и Франции».

Завершающий цикл 26 октября в авторской программе «Здесь русский дух…» прозвучит в исполнении Ольги Котляровой, выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедрах «Органа и клавесина» и «Специального фортепиано», выпускницы аспирантуры кафедры «Специального фортепиано», лауреата всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

Организаторы выдают пригласительные на концерты непосредственно перед началом каждого мероприятия. Храм открывает двери за 45 минут до концерта. Перед каждым концертом исполнители прочитают художественное слово.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.