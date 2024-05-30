Сцена / Концерты

Четыре иллюзиониста дадут грандиозное шоу Пскове

В Пскове с гастролями выступит команда из четырёх харизматичных иллюзионистов — финалистов популярных телешоу «Удиви меня», «Всё кроме обычного», «Уличная магия», «Таланты». Их онлайн-выступления набирают сотни миллионов просмотров и лайков, а аудитория в социальных сетях насчитывает семь миллионов подписчиков.

На одной сцене вы увидите мастера телепортаций, менталиста, творца комедийных номеров и мастера больших иллюзий — представление включает в себя элементы, вдохновлённые лучшими традициями магии и дополненные современными трюками. В программе:

телепортации;

ментализм;

появления;

comedy-номера;

смертельные иллюзии в стиле Гарри Гудини.

Это шоу — идеальный выбор для семейного вечера. Каждый номер удивит и взрослых, и детей, создавая атмосферу настоящего чуда.

Не упустите свой шанс увидеть звёзд магии вживую! Количество мест ограничено — всего 600.

