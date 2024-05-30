Сцена / Концерты

Органный концерт «Здесь русский дух...» прозвучит в Пскове 26 октября

Концерт органной музыки из цикла «Здесь русский дух...» состоится в воскресенье, 26 октября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие опытная и талантливая петербуржская органистка Ольга Котлярова, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедрах «Органа и клавесина» и «Специального фортепиано», выпускница аспирантуры кафедры «Специального фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В программе концерта «Здесь русский дух...» прозвучат органные произведения, а также переложения для органа исключительно русских композиторов XIX–XX веков: Цезаря Кюи, знаменитого русского композитора XIX столетия, автора множества опер и романсов, Михаила Глинки, русского композитора XIX века, известного как создателя русской классической оперы и одного из основоположников национальной музыкальной школы, классика мировой музыки, автора романсов и симфонических произведений, Николая Римского-Корсакова, великого русского композитора, получившего славу как «музыкальный сказочник» за свои оперы на народные и сказочные сюжеты и симфонические произведения, Сергея Прокофьева, выдающегося русского и советского композитора и пианиста, написавшего множество опер, симфоний и концертов, а также музыки для кинофильмов, Рейнгольда Глиэра, русского и советского композитора, писавшего оперы, балеты, симфонии, концерты и музыку для народных инструментов, Петра Чайковского, величайшего русского композитора-романтика XIX столетия, автора опер, симфоний и балетов, Сергея Слонимского, выдающегося современного советского и российского композитора, пианиста и органиста, автора многочисленных симфоний, опер, балетов и другой музыки, Микаэла Таривердиева, советского и российского композитора XX века и органиста, написавшего музыку к более чем 130 кинофильмов, вокальные циклы и органные произведения, Александра Бородина, выдающегося русского композитора XIX столетия, прославившегося как создателя оперы «Князь Игорь», симфоний и других музыкальных произведений, и Модеста Мусоргского, выдающегося русского композитора XIX века, чьё творчество отличалось национальным колоритом и новаторством. Изюминкой концерта станет для слушателей исполнение русской народной песни «Колыбельная Иисусу» в переложении для органа Антона Вискова.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. Перед выступлением звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове по адресу: улица Плехановский Посад, дом 64.