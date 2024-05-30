Сцена / Концерты

Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии 25 октября состоялся концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением народного артиста Российской Федерации Бориса Фрумкина, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Псковичи и гости города смогли услышать уникальную программу с любимыми песнями в новых джазовых версиях: «Катюша», «Темная ночь», «Песенка военного шофёра», «Нежность», «Эй, ухнем», «Потому что мы пилоты» и другие.

В театрально-концертной дирекции Псковской области отметили, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Министерства культуры Российской Федерации реализуется проект «Память сердца».

«Это не просто музыкальная программа — это живой диалог поколений, где джаз становится языком памяти, связывающим прошлое и настоящее», - заключили представители ТКД.