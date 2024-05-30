«Детская филармония» представит в Пскове концерт «Сквозь годы звучит Победа»

«Детская филармония» представляет музыкально-литературный проект, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — концерт «Сквозь годы звучит Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии.
2 ноября на сцене БКЗ филармонии прозвучат известные и всеми любимые песни, среди которых «Темная ночь», «Любимый город», «Дороги», «Вечер на рейде», «Журавли», «Священная война».
Свое место в программе займет фрагмент одной из величайших партитур XX века — «Ленинградской» симфонии» Дмитрия Шостаковича. Кульминацией концерта по традиции станет песня «День Победы».
Вместе с детским камерным оркестром «Детской филармонии» выступят: Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, симфонический оркестр Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, хор духовенства Псковской митрополии, академический хор Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова.
Также примут участие ведущий солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Сергей Алещенко, солист оперы Михайловского театра Артём Савченко, заслуженный артист России Сергей Попков и Надежда Цыганова.