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Андрей Турчак поздравил Народный дом им. А. С. Пушкина с днем рождения

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравил Народный дом им. А. С. Пушкина с днем рождения. Это сокращенное название Псковского академического театра драмы после объединения со столичным Александринским театром.

«Мы с вами вместе, вместе с труппой и коллективом театра, долго шли по этому пути. Я помню, сколько перипетий нам пришлось пройти, сколько было обсуждений. Самое главное в объединении в том, что это инициатива самих театральных коллективов – Александринки и нашего псковского театра», - отметил он сегодня, 14 октября, на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с представителями Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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Андрей Турчак выразил особую благодарность президенту страны Владимиру Путину за то, что глава государства поддержал идею объединения театров. Также он поблагодарил Александра Калягина, председателя Союза театральных деятелей РФ (СТД) за «быструю реакцию и понимание, что псковский театр по праву заслуживает получение федерального статуса».

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«Федеральный статус - это новая, более богатая рекламная политика, это возможность обмена постановками с Александринским театром, возможность быть представленными в Москве, а с точки зрения репертуара Псковский театр за это время, можно сказать, вырос (большое количество постановок, спектаклей были номинированы на премию "Золотая маска"). Но это не только репертуар и гастроли, но и новая смета расходов – федерального уровня, это возможность выхода на ставки заработной платы актеров труппы, персонала также федерального уровня», - добавил первый заместитель председателя Совета Федерации.

Андрей Турчак также обратил внимание на географическое положение псковского театра. По его словам, в соседних странах – в Эстонии, Латвии - высокий запрос у русскоязычного населения на русскоязычную драму. «У псковского театра также будет возможность представить свои постановки у наших соседей», - пояснил он.

«Знаю, что детально обсуждалась автономность псковского театра. Со своей стороны, могу сказать, что мы всю необходимую работу с Министерством финансов провели. У нас есть лимиты, есть подтвержденные строчки в бюджете 2021 года и планового периода 2022-2023 годов. К этому вопросу мы уже возвращаться не будем, он закрыт», - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации.

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В заключение Андрей Турчак еще раз поздравил театральные коллективы с объединением и выразил на скорейшую личную встречу, а не в формате видеоконференцсвязи, как того сейчас требуют обстоятельства в связи с угрозой распространения коронавируса.