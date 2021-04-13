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Тбилисский театр выступит в Псковской области в рамках программы «Большие гастроли»

Более 250 театров России, среди которых как столичные коллективы, так и труппы из регионов, а также представители ближнего зарубежья станут участниками федерального проекта «Большие гастроли» в 2021 году. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова.

«В реализации плана участвуют более 250 российских театров и 28 национальных коллективов. На гастроли в 2021 году получено свыше 500 заявок, это показатель спроса. Рекордное количество запросов», - цитирует Манилову ТАСС.

Планируется, что 22 федеральных театра выступят в 34 регионах. Среди них Театр им. Евг. Вахтангова, МХТ им. Чехова, "Ленком Марка Захарова", Театр наций, БДТ им. Товстоногова, Александринский театр, театр Et Cetera и Театр им. Волкова. Большой театр привезет постановки в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки, Вахтанговский театр поедет в Северную Осетию, Малый театр - в Дагестан и Чеченскую Республику, Театр Олега Табакова отправится в Кемерово и Новокузнецк в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Манилова подчеркнула, что важным направлением остается поддержка русских театров за рубежом. Так, Тбилисский государственный русский академический театр им. Грибоедова выступит в Пскове, Смоленске и Великих Луках. А зарубежное направление программы «Большие гастроли» в мае откроет Российский академический Молодежный театр, который в рамках своего столетия выступит в Южной Осетии и в Туркмении.