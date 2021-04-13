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Псковский театр драмы приглашает на лекции о Невском и республиканской традиции

Лекторий Псковского театра драмы «Ветка» и издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге продолжают цикл открытых лекций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

17 апреля в 13.00 в Новом зале Псковского театра драмы пройдет лекция известного историка Дениса Хрусталева «Александр Невский и псковская независимость».

«Князь Александр Ярославич - освободитель или покоритель Пскова? Псков - независимая республика или новгородский пригород? Западный пограничный форпост Руси или прибалтийский торговый центр? Столица колонизаторов или колонизованная столица? Сюжеты вокруг летописных свидетельств и политических контекстов XIII века. Прочтение и понимание. Взгляд на борьбу за сферы влияния в Прибалтике спустя 800 лет. В лекции Дениса Хрусталева – историка, исследователя Древней Руси и европейского Средневековья», - анонсировали в пресс-службе театра.

18 апреля в 15:00 в Новом зале театра состоится лекция профессора Олега Хархордина «Классическая республиканская традиция в 21 веке».

«России свойственна свобода. Просто свобода эта - не либерального, а республиканского типа. Под республиканизмом в политической теории последние 20 лет подразумевается 2000-летняя традиция мысли о жизни свободных сообществ, альтернативная либерализму, но так же защищающая свободы отдельного человека, в отличие от, скажем, национализма и различных версий консервативной или религиозной мысли. Начинаясь с Цицерона, Ливия и Тацита, продолженная Макиавелли и Контарини, и расцветшая в трудах республиканцев времен английской, американской и французской революций и во время русского Просвещения, эта традиция подчеркивает то, что игнорирует либерализм: особую концепцию свободы (не быть в воле другого), ценность гражданской доблести, участия в делах сообщества и признания вклада каждого в развитие республики», - говорится в анонсе.

В своем выступлении профессор факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге расскажет о классической республиканской традиции, опираясь на свои книги «Республика, или дело публики» (2020) и «Республика. Полная версия» (2021).

Вход на лекции свободный. Афишу событий «Ветки» можно найти на сайте Псковского театра драмы.