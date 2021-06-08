В Губернаторском симфоническом оркестре открыты вакансии для псковичей

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает на работу музыкантов, сообщили в Псковской областной филармонии.
В настоящее время открыты следующие вакансии:
Флейта / пикколо
Гобой / рожок
Валторна
2-я
3-я
4-я
Тромбон
1-й
2-й
3-й
Скрипка
1-е / зам. концертмейстера – 3 места в группе
2-е / зам. концертмейстера – 3 места в группе
Альт
3 места в группе
Виолончель
2 места в группе
Контрабас
2 места в группе
Ударные
1 место в группе
Губернаторский симфонический оркестр - единственный в регионе симфонический коллектив, основанный в 1996 году. С 2018-го года пост главного дирижера и художественного руководителя занимает выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, основатель, художественный руководитель и дирижер камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии им. Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы, стипендиат правительства Российской Федерации Николай Хондзинский.
В репертуаре коллектива – музыка барокко, широкая палитра западноевропейской музыки от Моцарта до Малера и Р. Штрауса, русская музыка. С оркестром сотрудничают ведущие солисты Мариинского театра, Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье», Московской и Санкт-Петербургской филармоний, лауреаты самых престижных международных конкурсов.
Контактный телефон +7 (909) 576-48-02, электронная почта: pskovbkz@gmail.com.