Сцена / Новости

В Губернаторском симфоническом оркестре открыты вакансии для псковичей

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает на работу музыкантов, сообщили в Псковской областной филармонии.

В настоящее время открыты следующие вакансии:

Флейта / пикколо

Гобой / рожок

Валторна

2-я

3-я

4-я

Тромбон

1-й

2-й

3-й

Скрипка

1-е / зам. концертмейстера – 3 места в группе

2-е / зам. концертмейстера – 3 места в группе

Альт

3 места в группе

Виолончель

2 места в группе

Контрабас

2 места в группе

Ударные

1 место в группе

Губернаторский симфонический оркестр - единственный в регионе симфонический коллектив, основанный в 1996 году. С 2018-го года пост главного дирижера и художественного руководителя занимает выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, основатель, художественный руководитель и дирижер камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии им. Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы, стипендиат правительства Российской Федерации Николай Хондзинский.

В репертуаре коллектива – музыка барокко, широкая палитра западноевропейской музыки от Моцарта до Малера и Р. Штрауса, русская музыка. С оркестром сотрудничают ведущие солисты Мариинского театра, Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье», Московской и Санкт-Петербургской филармоний, лауреаты самых престижных международных конкурсов.

Контактный телефон +7 (909) 576-48-02, электронная почта: pskovbkz@gmail.com.