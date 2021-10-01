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Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская

Сегодня, 4 октября, на 94-м году жизни скончалась старейшая актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженная артистка России Мирра Горская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Ушла из жизни удивительная актриса редкого творческого оптимизма, любимая, глубокоуважаемая коллега, человек безграничной доброты и отзывчивости. Мирра Александровна служила сцене 78 лет, отдавала всю себя зрителям, говоря: "Жизнь без сцены для меня немыслима". Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате. Вечная и светлая память!» - говорится в сообщении.

О месте и времени прощания станет известно позже.

Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года.

С 1943 по 1946 год — артистка балета Ленинградского областного государственного театра оперетты.

Работала в Пятигорском театре музыкальной комедии, в Новгородской и псковской филармониях.

С 1949 по 1951 год — артистка Псковского областного театра драмы им. А. С. Пушкина.

Работала в труппах Дзержинского драматического театра, Чебоксарского русского драматического театра.

С 1970 года — артистка Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

В 1982 году присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».

Награждения

Почетный Знак «За достижения в культуре» (1998).

Медаль «За заслуги перед Псковом» (2004).

Благодарность Президента РФ Дмитрия Медведева «за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность» (2011).

Почетные грамоты администрации Псковской области и городской Думы.

Многократно становилась лауреатом смотра-конкурса псковского отделения СТД РФ «Лучшая роль сезона».

Роли:

1976

Бабушка — «Родственники» Э. Брагинский, Э. Рязанов

1978

Перфильевна — «Псковитянка» Л. Мей

1996

Екатерина II — «Павел I» Д. Мережковский, А. Сеплярский

1998

Ануш — «Проделки Ханумы» А. Цагарели

2007

Диана Владимировна Барабанова — «Ретро» А. Галин

2011

Вера Максимовна — «Уходил старик от старухи» С. Злотников

2017