Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская

Сегодня, 4 октября, на 94-м году жизни скончалась старейшая актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженная артистка России Мирра Горская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
«Ушла из жизни удивительная актриса редкого творческого оптимизма, любимая, глубокоуважаемая коллега, человек безграничной доброты и отзывчивости. Мирра Александровна служила сцене 78 лет, отдавала всю себя зрителям, говоря: "Жизнь без сцены для меня немыслима". Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате. Вечная и светлая память!» - говорится в сообщении.
О месте и времени прощания станет известно позже.
Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года.
С 1943 по 1946 год — артистка балета Ленинградского областного государственного театра оперетты.
Работала в Пятигорском театре музыкальной комедии, в Новгородской и псковской филармониях.
С 1949 по 1951 год — артистка Псковского областного театра драмы им. А. С. Пушкина.
Работала в труппах Дзержинского драматического театра, Чебоксарского русского драматического театра.
С 1970 года — артистка Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.
В 1982 году присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».
Награждения
Роли:
1976
1978
1996
1998
2007
2011
2017