Расцвет перед закатом. История клубной культуры Пскова. Часть 4

Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций об истории клубной культуры Пскова, пытаясь зафиксировать важные вехи уходящей натуры. Автором идеи проекта является директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков, автором текстов - обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Сегодня о том, как в комплексе «R-16» начинают варить собственное пиво и выступают диджеи мирового уровня, в лифте «Супера» застревает группа «Любэ», гастроли группы «Руки вверх» позволяют их организатору купить красный «Мерседес», «Луксор» губит запрет на казино, а в «Бинго» тусят студентки и «контрабасы».

В прошлый раз мы поговорили о том, как после зарождения в 90-е дискотеки превратились в полноценные клубы: итальянское оборудование для боулинга в «Супере» затащили через окно четвертого этажа, «Ягуар» превратился в «R-16», в «Луксоре» публика не только танцевала, но и парилась в бане, покрутив рулетку, а «Тир» получилось открыть только со второй попытки.

Итак, основные игроки заняли стартовые позиции, но рядом постоянно появляются желающие оторвать свой кусок пирога, в том числе на проведении разовых мероприятий - масштабных рейвов и опен-эйров.

Все звезды к нам

Комплекс «Супер» на Октябрьском проспекте, как мы помним, получил свое название в честь дискотеки в Доме офицеров, из которой вырос. В здании бывшего заводуправления «Псковмаша» в 2000-м году открылся боулинг с дискотекой «Самолет», а после открытия в 2002-м году флагманским стал клуб «Пароход».

«Руки вверх», «Пикник», Гуф, «Сплин», «Алиса», «Король и Шут», «Агата Кристи», «Би-2», «Boney M.», «Dr. Alban», «BrainStorm», «Машина времени», Игорь Бутман, Елена Темникова, «Звери», Мара, Нойз, Каста, «Чиж и Ко», Баста, «Пилот», «Кукрыниксы» — только малая часть тех, кто приезжал сюда с гастролями.

Концерты больших звезд проходили каждые две недели то в клубе, то на стадионе «Машиностроитель». Один из сооснователей «Супера» Игорь Лобков вспоминает, что первый стадионный концерт «Руки вверх» помог ему купить красный «Мерседес». Часто он рассказывает и другую историю, про застрявшую ночью после концерта в лифте комплекса группу «Любэ»:

«Уже сцену на стадионе разобрали, прибрали, заехал в «Супер» посмотреть, все ли в порядке. Смотрю, сидит Расторгуев в холле на стуле. Стакан граненый, бутылка красного вина. Оказалось, они заехали поужинать после концерта перед дорогой. Он пошел пешком, а музыканты стали подниматься в лифте. Тот встал. Лифтера к тому моменту вызвали, но ему доехать не на чем было. Отправил за ним машину».

Происшествие не отпугнуло группу, на сцене самого «Парохода» «Любэ» выступали на партийном форуме в феврале 2007 года.

Куда чаще гремели собственные вечеринки с провокативными названиями, вроде «Выборы, выборы. Все диджеи» или «Пей-парад».

Проводили здесь и максимально статусные мероприятия: собрания агропромышленников, конференции Торгово-промышленной палаты, форумы политических партий. В частности, в 2007 году, в канун выборов в областное Собрание, со сцены «Парохода» однопартийцев по «Единой России» приветствовал тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу - один из лидеров партийного списка. Для партийной молодежи тут регулярно проводили «ПолитЗавод» - тренинги с дискотекой в конце.

Депутат Госдумы от Псковской области Алексей Сигуткин и руководитель регионального штаба «Молодой гвардии "Единой России"» Наталия Соколова (нынешний уполномоченный по правам ребенка в Псковской области) на мероприятии «ПолитЗавод» в «Пароходе». Январь 2007 года.

После тренингов - дискотека.

В «Пароходе» с 2008 года вручали первую независимую премию в области общественных достижений и бизнеса «Status Media», организованную Псковской Лентой Новостей.

Бизнесмен и политик Игорь Савицкий в числе первых гостей премии «Status Media».

В другие дни в том же зале - мордобой на боях без правил, бокс или женские бои в грязи.

Игорь Лобков утверждает, что никогда не платил «крыше» - только своей частной охране. А с контролирующими органами выстроил «дружеские отношения».

«Тем более, и мы можем воевать, выставить своих юристов. Чаще мы понимали, что требования логичные, надо соблюдать. Но, например, нужно было три мойки на кухне. Зачем три? Нам не надо столько. Мы поставили две мойки и купили одну посудомойку. Пришли проверяющие. С этажа на этаж ходили пешком, лифт-то «сломался». А мои пока переносили эту посудомойку на следующую кухню. Говорил, что одинаковые купили. Мы не ссорились, просто вот так делали», - вспоминает Игорь Лобков, как вел дела давно минувших дней.

Гигантомания

После закрытия дискотеки «The Best» (о ней мы писали во второй части нашего цикла) в «Супере» оказался Николай Королев. Когда-то владельцы отвергли его кандидатуру, не взяли на работу еще в первую точку в Доме офицеров. Теперь пригласили сами.

Николай Королев - звезда четвертой части нашего проекта и псковской сцены.

«Свои ведущие, свои артисты, большие гримерки, собственная база костюмов, шоу каждые выходные», - описывает ведущий, как крутились шестеренки развлекательной махины «Супера».

В 2005 он впервые проводит в «Супере» конкурс «Мисс Псков» (к настоящему моменту короной первой красавицы титулована уже 21 девушка).

На конкурсе 2005-го года победа досталась студентке политеха Юлии Ивановой.

В жюри можно было увидеть крупных бизнесменов и сотрудников областной администрации уровня руководителей ведомств и вице-губернаторов. Сегодня представить подобное почти невозможно, а в те годы было в порядке вещей.

Бизнесмен Алексей Севастьянов на протяжении нескольких лет лично поздравлял победительниц.

В «Супере» создали свой аналог коллектива ВИА ГРА — группу «Персики».

Группа «Персики», состав 2007 года: Елена (уже сменившая к тому моменту Олесю из первого состава), Виктория и еще одна Елена.

Через кастинг искали высоких, стройных, с длинными волосами. И сильно смеялись, когда однажды увидели оригинал, что называется, вживую — невысоких и не столь эффектных, как на экране, солисток.

«Наши красивее», - сделал тогда для себя выводы Николай Королев.

В 2008 году вместе с конкурсом и всеми своими наработками Николай Королев переходит на работу в набирающий обороты «R-16». Комплекс расположился в здании завода «Гидроимпульс» на Рижском проспекте, 16 (адрес дал название титульному клубу, а горожане упростили его до более простого «Эрка»).

И не то еще можно было увидеть на танцполах в «R-16».

В новую эпоху тут разместились ночной клуб на два зала (попса и трендовый R'n'B, вечеринки «Среда — маленькая суббота» для студентов с бесплатными проходками), «Платформа» с боулингом и бильярдом, точки общепита, откуда можно было заказать блюдо в любую точку комплекса (в том числе из «Токио», одной из первых «сушарен» города, открытой до массового бума доставок), многочисленные караоке- и банкетные залы.

У тех - «Самолет», у этих - «Платформа».

В конце 2008 года в комплексе начал работу ресторан Bierhoff с собственной пивоварней. Посетители могли наблюдать огромные чаны, внутри которых шел процесс брожения, а готовый продукт разносили по столикам в стеклянных колбах на несколько литров с кранами. Точка также стала одним из центров притяжения общественной жизни региона. Буквально через несколько дней после открытия здесь прошел Бал прессы (всего-то четвертый с 1995-го, а годом ранее знаковое для медийщиков событие принимал «R-16»), в мае 2009 года тут проходили афтепати фестиваля «Ветер надежды», на который в Псков приезжала Алла Пугачева.

Алла Пугачева привезла в Псков на «Ветер надежды» тогда еще не-мужа Максима Галкина, внесенного теперь в список иноагентов.

В гипермаркете «Империал» певица купила тапочки.

В нулевых арт-директором собственно клуба «R-16» являлся Дмитрий Попов — DJ PopOFF (о начале его творческого пути мы рассказывали в прошлой части проекта). В клубе работали пять собственных диджеев-резидентов, а раз в месяц проходили вечеринки с приглашенными звездами. Иногда — мирового уровня. В частности, в «Эрке» выступал немецкий DJ Thomas Gold, сюда приезжал британский проект «Wonderland Avenue», регулярно бывали тут DJ Riga и МС Жан — псковичи, пробившиеся в клубный топ всероссийского масштаба.

DJ Riga в «R-16», апрель 2007 года.

«Не могу выделить какое-то конкретное событие. Главное: нельзя выделить чего-то провального. Всё было востребовано, модно. Тусовка великолепная! Это был уровень всего Северо-Запада», - считает Дмитрий Попов.

После «R-16» он шесть лет отработал в «Бинго». Тот открыл свои двери на улице Максима Горького в 1999 году (как и первое заведение «Самолет» в «Супере», и «Ягуар») в здании бывшего кинотеатра «Пограничник».

Дискотека в «Бинго», март 2007 года.

Публика в «Бингос», как фамильярно называли клуб посетители, набивалась чуть проще, например, живущие в общежитии студентки из районов знакомились тут с «контрабасами», снимавшими на ночь камуфляж.

«Какой цены бар — такая и публика», - приводит DJ PopOFF нехитрый расклад.

Конкурс бодибилдеров в «Бинго», октябрь 2008 года.

Интересно, что последним постоянным клубным местом работы Дмитрия Попова стал «Old School Bar» на Октябрьском проспекте. Открылся он в 2012 году, когда клубы еще вовсю шумели, но в спину им задышали такие вот небольшие проекты. Эпоха гигантов уходила в прошлое, однако судьба первопроходца оказалась незавидной: «Old School Bar» скончался в пандемию, а после ее завершения нишевые камерные точки формата «бар плюс дискотека» захватили рынок развлечений.

«Old School Bar» совсем немного не дожил до расцвета камерных точек.

«Вкусно, когда редко»

Одновременно с работой в клубах Дмитрий Попов организовывал рейвы — разовые вечеринки в необычных местах.

«Вкусно, когда редко, - отмечает он. - Такие вещи часто делать невозможно, нужно подогреть интерес людей, каждую неделю толпы собираться не будут. Да и вложения большие, экономика не всегда работает в пользу организаторов».

В 2009 году вечеринка прошла на заброшенном аэродроме в Печорском районе. Тем же летом «R-16» при поддержке радиостанции «Европа Плюс» организовал рейв «16-й цех» на оставшихся в здании заводских площадях. Успех был грандиозный, мероприятие повторили на следующий год.

Местные тусовщики с теплотой вспоминают и опен-эйры — музыкальные события фестивального формата на открытом воздухе. К организации самых ярких имел отношение Алексей Севастьянов, нынешний депутат областного Собрания, а в те годы — владелец дилерского автоцентра. У себя в «Раздолье» он проводил пенные дискотеки с 2003 по 2010 год.

«Это было очень модно. Приезжали популярные группы, у нас выступали Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, Юлия Савичева», - называет парламентарий только малую часть из десятков артистов, привезенных им в Псков.

Имел он отношение и к организации фестиваля экстремальных видов спорта «Псковский циклон» в поселке Слудицы на берегу Псковского озера. В разные годы после дневных яхтенных соревнований на фестивале выступали в числе прочих «Уматурман», «Русский размер», Сергей Галанин и «СерьГа».

«Псковский циклон» собирал толпы зрителей.

Самым грандиозным называют фестиваль 2006 года, когда он прошел в деревне Залахтовье на берегу Чудского озера, а в вечерней программе выступили Вячеслав Бутусов с группой «Ю-Питер» и «Ногу свело».

Группа «Сплин» выступала на «Псковском циклоне» в 2003 и 2005 годах.

Сегодня организация масштабных фестивалей любой направленности немыслима без участия государственных структур. В Пскове последним крупным независимым проектом можно назвать рейв на горе Соколиха, организованный в ночь на 25 июля 2010 года, то есть в Дни города. Проводил его все тот же Дмитрий Попов, собрать удалось 15 тысяч человек. Мероприятие было согласовано, охранялось полицией. Но уже в самом его конце, когда оставалось отыграть последний диджейский сет, число сотрудников полиции резко увеличилось. Было объявлено, что вечеринка завершается досрочно. Причины до сих пор никому неизвестны. Злые языки говорят, что событие оттянуло аудиторию с официозных народных гуляний на Октябрьской площади. В последующие годы таких промашек организаторы праздника не допускали и проводить параллельные массовые мероприятия не разрешали.

Маленький — не удаленький

В десятые клубное движение понемногу пошло на спад. Но еще в период его расцвета и золотого века звенели первые тревожные звоночки, за которыми не многие сумели расслышать погребальный колокол.

«Я однажды зашел, увидел у нас толпу и понял: всё. Нам конец. Крупное предприятие будет сжирать себя, маленький город столько не напитает. Проект жив пять-семь лет, а как его дальше менять? - делится Игорь Лобков своим взглядом. - Ты должен вкладывать много, чтобы получить эффективную отдачу. Чем хорош маленький клуб? Сто человек пришли — уже хорошо. А в большой клуб сотня пришла — никто не заметил, люди приехали, народу как будто нет, поехали в другое место».

Но и у маленьких получилось не у всех. С 1 июля 2009 года в России ввели повсеместный запрет на работу казино и автоматов, разрешив их работу только в четырех игорных зонах. С этого момента покатилась к закату звезда «Луксора», танцполы которого выполняли вспомогательную функцию, собирая публику вокруг казино. А сам по себе маленький клуб оказался провальным бизнесом. В 2015 году состоялась попытка открыть на тех же площадях кафе «Бастион», но и его история оказалась недолгой. В этом случае небольшой размер сыграл далеко не на руку, ограничив пространство для маневра. В том же «Супере» на месте казино открылся стриптиз. Правда, и его ждало скорое закрытие.