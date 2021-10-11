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Псковичам предлагают посетить балет «Лебединое озеро» по «Пушкинской карте»

Балет «Лебединое озеро» в исполнении Имперского русского балета и Губернаторского симфонического оркестра, а также многие концерты Псковской филармонии в ноябре и декабре доступны к покупке по «Пушкинской карте» онлайн и в кассе БКЗ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, с 1 сентября стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодежи культурные мероприятия по всей стране.

«Пушкинская карта» – инициатива президента РФ Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой 3 тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях и др.

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В Псковской области по программе «Пушкинская карта» работают десять учреждений культуры, семь государственных и муниципальных - Великолукский драматический театр, Городской культурный центр, Театрально-концертная дирекция, Дом офицеров, Военно-исторический музей-заповедник, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей.

Кроме того, в программе участвуют три учреждения федерального значения - Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское; Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал ФГБУК Национальный драматический театр России (Александринский театр).

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Что немаловажно, действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того, чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». В нем оформить «Пушкинскую карту». Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте. Видеоинструкция доступна по ссылке.