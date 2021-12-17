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Псковская филармония не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила, что учреждение не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским.

«Мы его, конечно, никуда не отпускаем. Николай Ходзинский остается здесь, в регионе, потому что он очень важен для филармонии и для оркестра. Поэтому, даже если он куда-то собрался, он может это не планировать пока что», - сказала гостья студии.

Художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра 22 декабря опубликовал на личной странице в Instagram ролик с видами достопримечательностей и улиц Пскова.

«Буду ли я скучать по Пскову? Конечно, да, и, конечно, нет. Удивительно величественный и красивый русский город, переживший столько мелочных и бездеятельных, столько отважных и жертвенных, столько великих и ”не” людей. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему», - подписал ролик Николай Хондзинский. На комментарии о том, куда и почему собирается дирижер, тот не ответил.