Псковская филармония не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила, что учреждение не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским.
Художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра 22 декабря опубликовал на личной странице в Instagram ролик с видами достопримечательностей и улиц Пскова.
«Буду ли я скучать по Пскову? Конечно, да, и, конечно, нет. Удивительно величественный и красивый русский город, переживший столько мелочных и бездеятельных, столько отважных и жертвенных, столько великих и ”не” людей. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему», - подписал ролик Николай Хондзинский. На комментарии о том, куда и почему собирается дирижер, тот не ответил.