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«Сережа очень тупой»: название спектакля стало поводом для жалобы в псковское УФАС

Псковичка подала жалобу в антимонопольную службу на Псковский драматический театр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

По словам Ольги Милонаец, жительница региона обратилась в УФАС с жалобой на то, что на территории гипермаркета в областном центре стоит билборд с рекламой спектакля «Сережа очень тупой». По мнению женщины, название спектакля оскорбляет людей с именем Сергей.

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«Мы будем разъяснять заявительнице ситуацию. Пока что ничего в этом не видим. В законодательстве о рекламе содержится информация о том, что в рекламе нельзя использовать термины и понятия, которые могут кого-то оскорбить. Как правило, после сообщений о таких нарушениях проводится экспертиза, но здесь все очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь», - сказала руководитель регионального УФАС.