Сцена / Новости

Псковский драмтеатр предлагает скидки до 30% на коллективные заявки

Скидки до 30% на групповые заявки действуют в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Специальное предложение распространяется на спектакли большой сцены. Для группы от 10 до 15 человек скидка составит 20%; от 15 до 25 человек – 25%; от 25 человек – 30%. Узнать подробности и забронировать места можно, связавшись с менеджером: +7 (921) 003-15-51 (Валентина).

В театре отметили, что в репертуар большой сцены входит более десяти спектаклей.

Зрителей приглашают на комедии «Соседи» (лирическая комедия с ретро-хитами) и «Очень громкая премьера» (эксцентрическая комедия по мотивам французской пьесы «Чай с мятой или с лимоном»).

Большую часть театральной афиши традиционно занимают спектакли по классике: гоголевский «Ревизор» (спектакль-лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана»), «Отелло» Шекспира, «Каштанка» Чехова (рок-история в постановке Юлии Пересильд), «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина (картины прошедшего из 90-х) и другие.

Современная драма представлена творчеством драматургов-интеллектуалов братьев Пресняковых – «Пленные духи» (почти анекдот, героями которого стали поэты Андрей Белый, Александр Блок и семейство Менделеевых).

Специальное предложение действует и на премьерные спектакли: 30 и 31 марта на большой сцене состоится премьера спектакля «Дядя Ваня» по Чехову. Над постановкой работает известный театральный режиссер Павел Зобнин, добавили в учреждении.

Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра.