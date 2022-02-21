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Концерты и спектакли пройдут в Стругокрасненском районе на выходных

«Культурные выходные» пройдут в Стругокрасненском районе с 24 по 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Ежедневно с 10:00 до 17:30 гостей будет ждать насыщенная музыкальная и познавательная программа. Основными площадками проведения мероприятий станут Стругокрасненский районный культурный центр (улица Советская, 28) и Центральная районная библиотека (улица Победы, 2-В)

В рамках акции пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: выставка мастеров декоративно-прикладного творчества областного центра народного творчества, спектакли областного театра кукол, уроки и мастер-классы педагогов колледжа искусств, концерт ансамбля русской музыки «Псков», концерт Губернаторского симфонического оркестра, а также мероприятия областной библиотеки и военно-исторического музея-заповедника.

Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, стартовал в регионе четыре месяца назад. Творческие программы уже с успехом прошли в Палкинском, Бежаницком, Печорском, Великолукском и Псковском районах, напомнили в учреждении.

Для профилактики распространения COVID-19 во всех помещениях необходимо носить маски и соблюдать дистанцию, добавили организаторы.

В рамках мероприятия 24 марта в 10:00 и 12:00 состоится показ спектаклей Псковского областного театра кукол в концертном зале районного культурного центра.

С 25 по 27 марта с 8:30 до 17:30 там же пройдет выставка Псковского областного центра народного творчества и Военно-исторического музея-заповедника региона.

Также 25 марта пройдут мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова для учащихся и педагогов школы искусств и концерт. В 14:00 в районной библиотеке состоится проект «Библиотур» Псковской областной библиотеки, познавательная программа и квест «Гарри Поттер».

26 марта в 15:00 состоится концерт «Зову тебя Россиею» ансамбля русской музыки «Псков» в концертном зале районного культурного центра. Билеты можно купить на сайте филармонии.

Программа мероприятий завершится 27 марта в 15:00 концертом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области также в районном культурном центре. Билеты можно приобрести онлайн.