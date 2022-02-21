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Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в псковской филармонии

Съемки тревел-шоу «Шесть чувств» прошли в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба ТКД Псковской области

11 апреля в Псковской областной филармонии прошли съемки эксклюзивного тревел-шоу о регионах России «Шесть чувств» телекомпании «Первый ТВЧ» канала «Телепутешествия».

Путешествие в Псковскую область ведущие проекта Маша Лобжанидзе и Дима Давыдов начали со знакомства с аутентичным ансамблем русской музыки «Псков», который по праву считается жемчужиной региона. Ведущей проекта удалось насладиться звуками национальной музыки, пообщаться с солистами ансамбля, узнать о его истории и даже научиться игре на исконно русском музыкальном инструменте – гуслях звончатых, отметили в ТКД.

«Просто потрясающе. Концентрация чувств и эмоций просто зашкаливает. Красивые артисты, музыка, будто из сказок Пушкина, ощущение волн, омывающих остров Буян. Море эмоций! Низкий вам поклон», – делится впечатлениями от услышанного ведущая проекта Мария Лобжанидзе.

Также в планах съемочной команды посетить уникальные места Псковской области – Пушкинские горы, Изборск, Мальскую долину, Полистовский заповедник, Великие Луки и не только. Это позволит зрителям программы «осуществить полное погружение в эмоции путешествия по региону», отмечается в сообщении.

Как пояснили в ТКД, «Шесть чувств» – это уникальный проект, где ведущие раскрывают всю палитру чувств региона, используя зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. По словам создателей проекта, на слух, вкус и цвет регионов одинаковых нет. «Телепутешествия» – канал-путеводитель для тех, кто устал от стандартных маршрутов и больше не хочет знакомиться с новыми странами через окно автобуса.

Канал предлагает взглянуть на привычное под другим углом – узнать настоящий город, ощутить его запах, попробовать на вкус, увидеть каждую деталь и уловить особенности уклада жизни этих уголков. По словам создателей проекта, пропуская новые города сквозь себя, вы оголяете пять чувств, и тогда рождается шестое – любовь к путешествиям.