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Сказку о царе Салтане предлагают посмотреть псковичам

Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди предлагают посмотреть жителям Псковской области в рамках проекта «Пушкин детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Проект «Пушкин детям» Театрально-концертная дирекция создала с участием заслуженного артиста России Сергея Попкова и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова. Маленькие слушатели могут познакомиться с пятью популярными сказками Александра Пушкина. Знакомые персонажи и сюжеты по новому откроются в озвучке Сергея Попкова, заинтересуют детей и привлекут их к просмотру любимых многими классических сказок, заверили в ТКД.

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Сюжет произведения связан с народной сказкой "По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре", но Александр Сергеевич включает персонажей и из других народных сказок. Первую схематичную запись автор сделал в Кишиневе, а вторую, уже более подробную, в Михайловском. Изначально Александр Сергеевич планировал чередовать стихи и прозу в тексте сказки, но потом отказался от этой идеи, и сейчас мы знаем только рифмованный вариант», - рассказали в ТКД.

В ТКД напомнили, что на платформе «Видео VK» Театрально-концертной дирекции можно также посмотреть Сказку о попе и о работнике его Балде, серию фильмов о жизни и творчестве поэта в Пскове.

Ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков рассказывает, чем занимался Александр Пушкин в Пскове, с кем он виделся и что он здесь написал. Кроме того, псковичам предлагают цикл образовательных мастер-классов по сценической речи от театрального педагога, актера Сергея Попкова и мастер-классы, основанные на системе Станиславского, от актера и режиссера Анатолия Кузьмина.