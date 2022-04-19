Сцена / Новости

Новый директор псковской филармонии о творческих планах: Эксперименты не закончатся

Одной из своих главных задач новый директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок считает продолжение успешного опыта. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я в своей работе стараюсь не ломать то, что было сделано хорошо. У меня нет задачи построить что-то новое на руинах. Имелся хороший опыт проведения кинофестиваля в Палатах Постникова, проводились концерты на базе отеля "Покровский", Варлаамовской башни – почему бы и не продолжить традицию. Но эксперименты не закончатся. В открывшихся Поганкиных палатах мы обсуждаем возможность проведения не только музыкальных мероприятий. Надеемся привозить интересных лекторов и знакомить псковичей с ними», – сказал Сергей Жаворонок.

Он сообщил, что у филармонии сложились добрососедские отношения с Псковским музеем-заповедником, который заинтересован в том, чтобы открывать по-новому для туристов свои точки. Руководство филармонии также хотело бы для своих проектов рассматривать те площадки, которые музей позволит интегрировать в работу.