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Псковские номинанты отправились на церемонию вручения «Золотой маски»

Лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска – 2023» объявят 22 апреля в Москве. В торжественной церемонии вручения примет участие творческая команда спектакля псковского театра драмы «Морфий»: артисты Александр Овчаренко, Наталья Петрова, Камиль Хардин, художник Александр Стройло, художник по свету Игорь Фомин, режиссер Антон Федоров, арт-директор театра Андрей Пронин и художественный руководитель Дмитрий Месхиев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «Морфий» борется за «Золотую маску» в семи номинациях, в том числе в главной: «Лучший драматический спектакль большой формы»; «Лучшая мужская роль» (Александр Овчаренко); «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова); «Лучшая мужская роль второго плана» (Камиль Хардин); «Лучшая работа художника» (Антон Федоров); «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло).

Церемония начнется в 19:00 на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. «Золотая маска» проведет прямую трансляцию, ее можно будет смотреть по ссылке.

Спектакль «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова выпустил в псковском театре драмы в 2022 году режиссер Антон Федоров. Над световым оформлением спектакля работал художник по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Художники по костюмам – Антон Федоров и Александр Стройло (главный художник псковского театра драмы, заслуженный художник РФ). Композитор – Григорий Калинин. Автор видеоанимации – Владислав Щетинин.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В состав жюри премии в этом году вошли театроведы и критики Екатерина Дмитриевская, Анна Степанова, Алексей Бартошевич, Елена Груева, режиссеры Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Галина Зальцман, Ильгиз Зайниев, художник Анастасия Глебова и артисты Евгения Симонова, Олег Ханов.