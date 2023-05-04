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Заявки на конкурс исполнителей стихов Пушкина принимают в Псковской области

Жителей Пскова, Великих Лук и районов приглашают принять участие в открытом региональном конкурсе по исполнению стихов Александра Пушкина «Живое пушкинское слово». Прием заявок стартовал 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России (Александринского театра).

Конкурс пройдет в несколько этапов и по структуре напомнит известное телешоу «Голос»: в мае экспертный совет примет заявки и определит состав участников; в июне в Пскове и Великих Луках пройдут полуфиналы, в ходе которых наставники сформируют команды для подготовки исполнителей к финалу; в июле в двух городах состоится публичный финал конкурса; осенью победители вместе с профессионалами выступят в Пскове с литературно-музыкальной программой.

Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от 10 лет, исключая профессиональных артистов и вокалистов. Для справедливости соревновательного процесса конкурсантов разделят на две категории: студенты творческих специальностей, артисты любительских студий; участники без профессиональной подготовки. Также будет две номинации: декламация и вокальное исполнение.

Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый. Конкурс «Живое пушкинское слово» подарит участникам возможность получить рекомендации от ведущих артистов театров.

Наградой для победителей, кроме выступления перед многочисленной публикой, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка на участие должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, здесь.

Прием заявок уже стартовал и завершится 31 мая.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре правительства Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.