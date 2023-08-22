Нового артиста труппы представил Псковский театр драмы

Ведущий артист Русского драматического театра «Мастеровые» из города Набережные Челны, обладатель профессиональных наград Алексей Ухов пополнил труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в новом творческом сезоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
Алексей Ухов – с 2014 по 2023 год ведущий актер театра «Мастеровые». В Набережных Челнах исполнил более тридцати ролей в современном и классическом репертуаре, среди них – Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя, Генри Хиггинс в «Пигмалионе» Бернарда Шоу, Шариков в «Собачьем сердце» Булгакова, Тузенбах в «Трех сестрах» Чехова, полковник Арбэтнот в «Убийстве в Восточном экспрессе» Агаты Кристи и другие. Также был занят в спектаклях для детей.
В 2023 году Алексей Ухов завоевал приз Фестиваля театров малых городов России за «Лучшую мужскую роль» (Димка в спектакле «То самое» по пьесе Калинина). За роль Виктора в спектакле «Варшавская мелодия» артист стал лауреатом Республиканской профессиональной театральной премии «Тантана – 2020»; за роль Хлестакова в спектакле «Ревизор» – лауреатом Международного фестиваля русских театров России – 2017 в номинации «Лучшая мужская роль».
Новый артист псковской труппы будет занят в бэби-спектакле «Большое космическое путешествие», премьера которого намечена на конец сентября.
За последние годы коллектив Псковского театра драмы пополнился как опытными артистами, ранее служившими в других театрах (Линда Ахметзянова и Георгий Болонев из новосибирского театра «Красный факел», Сергей Скобелев из Тюменского БДТ, Максим Митяшин из Небольшого драматического театра), так и молодыми актерами – выпускниками театральных вузов (Александра Кашина – выпускница ГИТИСа).