Сцена / Новости

«Кто-то хочет сорвать спектакль»: актеры приглашают псковских студентов на «Мафию»

Псковский театр драмы приглашает студентов на театральную «Мафию» 3 ноября в 17:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«За одним игровым столом сойдутся два влиятельных клана. Студенты сразятся с актерами. По ночам происходят странные похищения – мирных зрителей находят связанными в гримерках. Кто-то хочет сорвать спектакль. Режиссер, критик, балетмейстер или сами артисты?» - анонсировали мероприятие в театре.

В пятницу ведущий Денис Кугай раздаст роли игрокам, среди которых будут: Камиль Хардин, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Анна Шуваева, Анатолий Кузьмин, Илона Гончар, Алексей Ухов, Ислам Галиуллин, Максим Плеханов.

Мероприятие пройдет в буфете Псковского театра драмы (главный вход). Для участников подготовят чай, печенье и подарки от театра. Вход бесплатный (по студенческому билету).

Регистрация в комментариях под постом.

«Пишите имя, фамилию, место учебы – и вы в игре. Количество мест ограничено, но вы можете прийти как зритель. Пусть победит сильнейший. И помните: театр – это театр. Придется играть», - заключили организаторы.