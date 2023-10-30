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Эскимос, чеченец и бурят: тематические тантамарески поставили в центре Пскова

Тематические тантамарески появились на площади Ленина в Пскове сегодня, 4 ноября, в День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

ТКД приглашает всех жителей и гостей Пскова сделать фотографии на стендах с отверстием для лица. 10 национальностей разместились в праздничный фотозоне: здесь сето, эскимос, русский, белорус, чеченец, татарин, казах, осетин, бурят и таджик.

Фотографии призывают публиковать в соцсетях под хэштегами #Россия #МыРоссия #НародовМного_РодинаОдна.