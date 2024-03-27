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В Псковском театре драмы будут усилены меры безопасности

Во время спектаклей двери в Псковский театр драмы будут закрыты (в связи с этим касса театра с 26 марта работает до 19:00). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

В основном здании театра будет установлен дополнительный металлодетектор при входе на балкон. На время спектакля будет усилена охрана.

Внутри здания и по периметру театра будут добавлены камеры видеонаблюдения, усилено освещение театральной парковки.

Перед спектаклем будет производиться аудиоинформирование зрителей о расположении эвакуационных выходов из зала.

С персоналом театра проведен внеочередной инструктаж по действиям в чрезвычайной ситуации.

Усилены меры (установлен турникет на служебном входе, обеспечено дежурство) по предотвращению допуска в помещение театра посторонних лиц.

Отметим, что перечислены основные из принятых в учреждении мер.

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Охранные меры также усиливают в Псковском театре кукол и в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

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Напомним, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остро встал вопрос об обеспечении безопасности в местах массового скопления людей.