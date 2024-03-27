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Молодой артист из Оренбурга вошел в труппу великолукского театра

Новый молодой артист Павел Завершинский вошел в труппу Великолукского драматического театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото: Великолукский драматический театр

Павел Завершинский родом из Оренбурга. Окончил Оренбургский государственный институт искусств, специальность «Актёрское искусство». За годы учебы принимал участие в спектаклях Оренбургского областного драматического театра имени Максима Горького. Работал в Русском государственном драматическом театре города Стерлитамак, а также в Пермском театре «У моста». Имеет опыт работы в кино.

«Сейчас Павел активно вливается в репетиционный процесс спектакля "Синяя птица" режиссера Аскара Галимова. Впереди его ожидает много интересных ролей, встреч с новыми режиссерами, участие в фестивалях, лабораториях! Мы рады приветствовать Павла в нашем коллективе!» - добавили в театре.