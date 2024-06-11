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Сцена / Новости

Репертуар псковского симфонического оркестра хотят пополнить музыкой из «Гарри Поттера»

19.06.2024 15:30|ПсковКомментариев: 0

Репертуар Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пополнят музыкой из популярных фильмов, таких как «Гарри Поттер» или «Властелин колец». Об этом сообщает Telegram-канал большого концертного зала Псковской областной филармонии. 

В филармонии отметили, что в новом 81-ом филармоническом сезоне предстоит насыщенная работа. Запланированы новые вокальные, инструментальные программы с участием Губернаторского симфонического оркестра и приглашенных солистов. А легендарный ансамбль русской музыки «Псков» в ноябре отпразднует свое 45-летие ярким концертом.

«Порадуем подростков, пополнив репертуар оркестра музыкой из популярных фильмов, таких как "Гарри Поттер" или "Властелин колец". Вас ждет серия гастролей от "Петербург - концерта": концерты камерного оркестра "Дивертисмент", театра современного танца "Канон -данс", ансамбля народных инструментов "Эссе-квинтет" и коллектива "Невский джаз". Детские проекты обязательно вдохновят юных слушателей и их родителей. Сказки с оркестром уже с ноября ждут своих поклонников», - рассказали о планах в филармонии.

Открытие 81-го филармонического сезона ожидается в сентябре. 

Теги: #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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