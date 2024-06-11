Репертуар псковского симфонического оркестра хотят пополнить музыкой из «Гарри Поттера»

Репертуар Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пополнят музыкой из популярных фильмов, таких как «Гарри Поттер» или «Властелин колец». Об этом сообщает Telegram-канал большого концертного зала Псковской областной филармонии.
В филармонии отметили, что в новом 81-ом филармоническом сезоне предстоит насыщенная работа. Запланированы новые вокальные, инструментальные программы с участием Губернаторского симфонического оркестра и приглашенных солистов. А легендарный ансамбль русской музыки «Псков» в ноябре отпразднует свое 45-летие ярким концертом.
«Порадуем подростков, пополнив репертуар оркестра музыкой из популярных фильмов, таких как "Гарри Поттер" или "Властелин колец". Вас ждет серия гастролей от "Петербург - концерта": концерты камерного оркестра "Дивертисмент", театра современного танца "Канон -данс", ансамбля народных инструментов "Эссе-квинтет" и коллектива "Невский джаз". Детские проекты обязательно вдохновят юных слушателей и их родителей. Сказки с оркестром уже с ноября ждут своих поклонников», - рассказали о планах в филармонии.
Открытие 81-го филармонического сезона ожидается в сентябре.