Александр Боярков назначен и. о. директора Псковской областной филармонии

Директор Школы креативных индустрий Александр Боярков назначен исполняющим обязанности директора Псковской областной филармонии. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото из соцсетей Александра Бояркова
«Сейчас я исполняю обязанности директора. Вникаю во все процессы», - сказал и. о. директора. Ранее он занимал должность заведующего Большим концертным залом филармонии.
Александр Боярков является автором проекта SKYTRUST и саунд-продюсером. Он приступил к работе должности и. о. директора филармонии 25 сентября.
Раннее должность директора филармонии занимала Марина Николаева.