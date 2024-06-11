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Александр Боярков назначен и. о. директора Псковской областной филармонии

Директор Школы креативных индустрий Александр Боярков назначен исполняющим обязанности директора Псковской областной филармонии. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото из соцсетей Александра Бояркова

«Сейчас я исполняю обязанности директора. Вникаю во все процессы», - сказал и. о. директора. Ранее он занимал должность заведующего Большим концертным залом филармонии.

Александр Боярков является автором проекта SKYTRUST и саунд-продюсером. Он приступил к работе должности и. о. директора филармонии 25 сентября.

Раннее должность директора филармонии занимала Марина Николаева.