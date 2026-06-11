Ансамбль песни и пляски имени Локтева выступит на хоровом фестивале в Пскове

Ансамбль песни и пляски имени Владимира Локтева, коллектив с почти 90-летней историей, выступит 14 июня на Всероссийском хоровом фестивале имени Михаила Гривского, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото предоставлено в ТКД

«На сцену поднимутся более сотни артистов, чтобы представить зрителям уникальную программу, которая включает в себя такие известные произведения, как "Калинка", "Прекрасное далеко", "Маленький принц", "Русская метелица", "Русский вальс", "Есть только миг" и другие», - сообщили в ТКД.

Отмечается, что ансамбль Локтева — это крупнейший в России детский коллектив, который объединяет хор, хореографию и оркестр. В настоящее время в нем обучается около 2500 человек.

Среди воспитанников ансамбля — выдающиеся музыканты, дирижеры, певцы, танцовщики, режиссеры и артисты профессиональных коллективов. За последние два года ансамбль успел выступить на самых значимых концертных площадках, включая Государственный Кремлевский Дворец, Московский международный Дом музыки и Большой амфитеатр парка «Зарядье».

«Уже 14 июня артисты приедут к нам в Псков, чтобы порадовать вас своими лучшими номерами. Приходите! Вход свободный! По пригласительным билетам будут организованы сидячие места», - добавили в ТКД.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, Министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.