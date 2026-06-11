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Хор мальчиков и юношей училища имени Свешникова выступит в Пскове

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Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени Александра Свешникова выступит 12 июня в 19:00 на Всероссийском хоровом фестивале имени Михаила Гривского на сцене в Псковском кремле в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Ребята начинают петь в хоре с семи лет, а уже в 10–15 лет выступают на престижных сценах и участвуют в крупных культурных событиях.

Коллектив выступал на церемониях открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, участвовал в премьерах крупных музыкальных произведений, например, оратории «Жанна д’Арк на костре» Артюра Онеггера, завоевал Гран-при на XXIV и XXVI Московском международном конкурсе «Рождественская песнь», участвовал в озвучивании фильмов и выступал в спектаклях Театра на Таганке, исполнял сложнейшие произведения: от Баха и Рахманинова до Малера и Бриттена, а также гастролировал по всему миру: Германия, Австрия, Англия, Италия, США, Япония и многие другие страны.

Коллектив ведут опытные мастера: почетный работник культуры Москвы, доцент Александр Цимбалов, почетный работник культуры Москвы, профессор Денис Храмов и хормейстер, лауреат международных конкурсов Кирилл Кадыков. 

За более чем 80 лет существования хора сложилась особая певческая школа, а репертуар охватывает музыку разных эпох — от духовных песнопений до современных сочинений.

Хор выступит на сцене в Псковском кремле в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В концерте также примут участие солисты Мария Баракова (меццо-сопрано) и Вадим Кравец (бас).

Вход на фестиваль свободный. По пригласительным билетам будут организованы сидячие места.

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Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Псковской области, Министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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