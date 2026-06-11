Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручил губернатор Светлане Мельниковой

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручили генеральному директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Торжественная церемония награждения прошла сегодня, в преддверии Дня России, в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Заслуженную награду из рук главы региона Михаила Ведерникова Светлана Мельникова получила в знак признания её неоценимого вклада в развитие культуры и сохранение традиций и исторического наследия Псковской земли и России.

Напомним, гендиректор Псковского музея была удостоена высокой награды в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11.02.2026 № 70 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Коллектив Псковского музея-заповедника сердечно поздравляет Светлану Мельникову с наградой и желает ей дальнейших профессиональных успехов, новых достижений и неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов.

Редакция Псковской Ленты Новостей присоединяется к поздравлениям.