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Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручил губернатор Светлане Мельниковой

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Орден «За заслуги в культуре и искусстве» вручили генеральному директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Торжественная церемония награждения прошла сегодня, в преддверии Дня России, в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Заслуженную награду из рук главы региона Михаила Ведерникова Светлана Мельникова получила в знак признания её неоценимого вклада в развитие культуры и сохранение традиций и исторического наследия Псковской земли и России.

Напомним, гендиректор Псковского музея была удостоена высокой награды в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11.02.2026 № 70 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Коллектив Псковского музея-заповедника сердечно поздравляет Светлану Мельникову с наградой и желает ей дальнейших профессиональных успехов, новых достижений и неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов.

Редакция Псковской Ленты Новостей присоединяется к поздравлениям. 

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Пресс-портреты

Мельникова Светлана Евгеньевна

Мельникова Светлана Евгеньевна

Генеральный директор Псковского музея-заповедника

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