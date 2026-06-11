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Спектакль «Lё Тартюф. Комедия» Театра на Таганке показали в Пскове. ФОТО

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В рамках гастролей Театр на Таганке представил в Пскове один из самых модных спектаклей Москвы начала 2020-х — «Lё Тартюф. Комедия» (18+), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Комедия Юрия Муравицкого по пьесе Жан-Батиста Мольера исследует природу ханжества и лицемерия через фарс и эстетику площадного театра. «Феерично!» — самый распространенный отзыв зрителей на этот спектакль, его можно отнести и к игре актеров, и к костюмам и гриму художницы Гали Солодниковой, и к музыкальному сопровождению французского композитора Луи Лебе.

 

Показ спектакля состоялся в рамках программы «Большие гастроли» (направление «Ведущие театры»).

Напомним, Театр на Таганке всего представит пять спектаклей на большой сцене Пушкинского театра драмы: «Lё Тартюф. Комедия» по пьесе Мольера, «Катарсис, или Крах всего святого» Дмитрия Пригова, чеховский «Вишнёвый сад. Комедия», «Поцелуй. Конармия» Исаака Бабеля, «Фигаро» по мотивам пьесы Пьера Огюстена де Бомарше. В составе труппы приедет в Псков и директор театра — актриса Ирина Апексимова. 

Псковский театр драмы в настоящее время находится на гастролях в Москве. Зрителям столицы показывают спектакли «Маленькие трагедии» (реж. Гульназ Балпеисова), «Лягушки» (реж. Никита Кобелев), «Зойкина квартира» (реж. Сергей Потапов), «Каинова печать» (реж. Тимур Кулов), «Битва жизни» (реж. Андрей Гончаров).

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