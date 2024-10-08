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Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области получил Гран-при на международном конкурсе

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области получил Гран-при на II Международном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах Marcato. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД

«Наш оркестр блестяще проявил себя, покорив жюри своим мастерством, энергией и уникальным звучанием. Поздравляем участников и дирижера оркестра с заслуженной победой! Ваша преданность музыке и упорный труд вдохновляют! Желаем дальнейших творческих успехов и новых достижений!» - поздравили музыкантов в ТКД.

Напомним, что оркестр не так давно появился в регионе. В его состав вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют колледж искусств. Художественным руководителем и главным дирижером коллектива стал Евгений Баранчиков. Инициатором проекта выступила Театрально-концертная дирекция Псковской области.