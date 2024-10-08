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«Микс из юмора и меланхолии» представит в Пскове театр современного танца

17 января театр танца «Каннон Данс» выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии со спектаклями, созданных специально для труппы известными зарубежными хореографами - «БАР.ОКО» Лоранда Закара и «Бессердечность» Лилит Акопян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле «БАР.ОКО» венгерского хореографа Лоранда Закара пластическая лексика словно балансирует на стыке эпох

«Это спектакль-памфлет, показывающий гротескное зеркало современному обществу, — комментирует хореограф. — Звуковой основой спектакля является музыка барокко, которая принадлежит ушедшей эпохе, но не теряет актуальности в обрисовке жизни высшего света и сегодня. Моя цель — создать микс из юмора и меланхолии, показать хаос, находящийся на пограничье реального существования и желаемого, искомого мира».

Постановка «Бессердечность», созданная в сотрудничестве с самобытным ярким хореографом Лилит Акопян (Армения — Германия) специально для танцовщиков труппы, была впервые показана в 2023 году на юбилейном ХХV Международном фестивале современного танца Open Look. Источником вдохновения для хореографа послужили философские труды Ханны Арендт. Основная идея спектакля — это размышление над тем, что есть правда, а что — обман, почему лжецам верят легче и отчего ложь кажется привлекательней и убедительней правды. Сложная, непривычная танцевальная партитура спектакля требует от артистов «Каннон Данс» предельной концентрации и безупречной выучки, что неизменно приводит в восторг ценителей современного танца.

Выступление «Каннон Данс» в Псковской областной филармонии проходит в рамках цикла концертов «“Петербург-концерт” представляет...».