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Псковских артистов наградили грамотами Союза театральных деятелей России

Артисты Владимир Свекольников и Нина Семенова награждены Почетными грамотами Союза театральных деятелей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы имени Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени Пушкина

В ходе конференции действующий состав правления регионального отделения творческого союза отчитался о своей работе за период с 5 апреля 2021 года по 27 января 2025 года. Собравшиеся почтили память ушедших из жизни творческих работников региона Риммы Бинковской, Мирры Горской, Виктора Задвинского, Раисы Ивановой, Людмилы Бортко, Валерия Павлова.

Коллеги также поздравили с недавно прошедшими юбилеями актрису Псковского театра драмы, заслуженную артистку РФ Надежду Чепайкину и художника-бутафора Псковского театра кукол Эмилию Карелину.

Корифеям Псковского театра драмы – народному артисту РФ Владимиру Свекольникову и артистке Нине Семеновой – вручили Почетные грамоты за подписью председателя СТД РФ Владимира Машкова «за большой вклад в развитие театрального искусства Псковской области, многолетнюю успешную творческую деятельность, преданное служение родному театру, высокий профессионализм, активное участие в мероприятиях Псковского регионального отделения СТД РФ и в связи с 50-летием творческой деятельности».

Напомним, в Псковском театре драмы проходит отчетно-выборная конференция регионального отделения СТД РФ, в ходе которой будет избран председатель Псковского отделения творческого союза.