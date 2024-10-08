Сцена / Новости

Псковскому театру драмы имени Пушкина исполнилось 119 лет

Дата основания Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина отмечается 17 апреля (4 апреля по старому календарю). Театр открыл свои двери ещё в 1906 году спектаклем «Скупой рыцарь» в исполнении знаменитых петербургских актеров александринской труппы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Пушкина

«В истории Псковского драматического театра есть много славных страниц: здесь выступали великие русские артисты ХХ века, появлялись свои звезды, проходили фестивали, гастроли, спектакли игрались в сердце города, у стен Кремля; есть и печальные — в годы оккупации здание использовалось фашистами, а в 1944 году сильно пострадало от бомбежек», - рассказали в театре.

В названии театра менялись прилагательные: был он и «коммунальным», и «городским», и «ленинградским областным»; в 1996 году театр получил звание «академический», а в 2021-м – стал федеральным, соединив свою судьбу с «Александринкой».

Современный облик театра включает пять сценических площадок, в репертуаре – 32 спектакля, а в труппе служит 34 актера и 6 музыкантов. Художественный руководитель театра – Дмитрий Месхиев, заслуженный деятель искусств России.

«С днем рождения, театр! Поздравляем всех артистов, сотрудников и, конечно же, зрителей! Желаем нам много новых и интересных встреч!» - заключили в театре.