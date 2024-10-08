Псковскому театру драмы имени Пушкина исполнилось 119 лет

Дата основания Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина отмечается 17 апреля (4 апреля по старому календарю). Театр открыл свои двери ещё в 1906 году спектаклем «Скупой рыцарь» в исполнении знаменитых петербургских актеров александринской труппы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.
Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени Пушкина
В названии театра менялись прилагательные: был он и «коммунальным», и «городским», и «ленинградским областным»; в 1996 году театр получил звание «академический», а в 2021-м – стал федеральным, соединив свою судьбу с «Александринкой».
Современный облик театра включает пять сценических площадок, в репертуаре – 32 спектакля, а в труппе служит 34 актера и 6 музыкантов. Художественный руководитель театра – Дмитрий Месхиев, заслуженный деятель искусств России.
«С днем рождения, театр! Поздравляем всех артистов, сотрудников и, конечно же, зрителей! Желаем нам много новых и интересных встреч!» - заключили в театре.