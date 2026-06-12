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Поединки, мастер-классы и средневековая музыка: как проходит фестиваль «Исаборг» в Изборске

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Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг-2026» проходит в Изборской крепости 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Программа фестиваля предоставляет уникальную возможность увидеть массовые сражения и поединки реконструкторов, поучаствовать в ремесленных интерактивах, послушать доклады «Исторического лектория» и концертные выступления. 

Для детей и взрослых в Изборской крепости весь день открыта интерактивная музейная программа «Родная история»: богатырские забавы, игры-путешествия, средневековая кухня, настольная игра «Мельница», творческие мастер-классы. 

Сражения на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг-2026»

Музыка на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг-2026»

Сегодня в 18.30–19.30 запланирован концерт фолк-группы «Трикветрум». 

Завтра, 13 июня, посетителей ожидает самая зрелищная часть фестивальной программы. 

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