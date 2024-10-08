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Театральный Псков 1 июля вспоминает Вадима Радуна

1 июля день рождения у выдающегося театрального деятеля, с именем которого связана целая эпоха в истории Псковского театра драмы, режиссера и педагога Вадима Радуна, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотография: Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина

Вадим Радун отдал псковскому театру почти сорок лет жизни, двадцать из них – в должности главного режиссера. За свою театральную карьеру он поставил более 150-ти спектаклей, из которых 105 – в Пскове.

«Творцу мощной энергии, ему стало тесно в коробке сцены – и он вывел спектакли под звездное небо, создав театр «Карусель». Кремлевские стены, башни, костры, лошади, воздух – сами природа и история попадали в орбиту его спектакля», - отметили в Псковском академическом театре драмы.

Дело мастера продолжается в его учениках. Сегодня в театре работают выпускники Вадима Радуна Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Андрей Ярославлев и многие артисты, прошедшие его режиссерскую школу.

На фото: театр «Карусель»

Вадим Радун родился 1 июля 1940 года в Сталинграде в семье профессора, театрального деятеля И. В. Радуна. В 1966 году окончил Ташкентский театральный институт. Работал в театрах Челябинска, Воронежа, Новокузнецка, Красноярска.

В 1975 году перешел в Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина, где десять лет работал режиссером-постановщиком, а в 1985–2005 годах был главным режиссером. С 2005 года вернулся на должность режиссера-постановщика театра.

Создал первый в России театр под открытым небом в исторических памятниках «Карусель».

Более десяти лет руководил театральной студией Политехнического института. В 2008 году выпустил актерский курс в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Многие выпускники связали свою жизнь с театральным делом.

Вадим Радун удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР», с 1997 года — народный артист России. Награжден знаком министерства культуры СССР «За отличную работу», медалью Академии Российской словесности «Ревнителю просвещения», орденом Почета. Лауреат медали Пушкина, вручаемой за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.

Четырежды (в 1996, 1998, 2000 и 2002 годах) был удостоен премий администрации Псковской области за большие достижения в сфере театрального искусства и просветительской работы.

Скоропостижно скончался 11 мая 2014 года от инфаркта.