Псковский театр и «Деловая Россия» провели экскурсию для одиннадцатиклассников

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина совместно с региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия» организовал уникальную театральную экскурсию для школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

В рамках акции, направленной на популяризацию культурного наследия региона и привлечение молодёжи к театральному искусству, одиннадцатиклассники получили возможность не только побывать в качестве зрителей, но и увидеть театр изнутри. Экскурсанты узнали историю Народного дома имени А. С. Пушкина, посетили закулисье, познакомились с устройством сцены и разнообразием театральных профессий.