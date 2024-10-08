Псковский театр и «Деловая Россия» провели экскурсию для одиннадцатиклассников

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина совместно с региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия» организовал уникальную театральную экскурсию для школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.
Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина
В рамках акции, направленной на популяризацию культурного наследия региона и привлечение молодёжи к театральному искусству, одиннадцатиклассники получили возможность не только побывать в качестве зрителей, но и увидеть театр изнутри. Экскурсанты узнали историю Народного дома имени А. С. Пушкина, посетили закулисье, познакомились с устройством сцены и разнообразием театральных профессий.
Акция является частью сотрудничества между Псковским театром драмы и региональным отделением «Деловой России», которое официально стартовало 8 сентября с подписания соглашения. Стороны намерены совместно реализовывать культурные и театральные проекты, способствующие развитию искусства и укреплению культурных связей в регионе.