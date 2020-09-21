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Шедевр фестиваля: «Пиковая дама» Евгения Князева покорила сердца псковичей

Пушкинская «Пиковая дама» - сюжет, который так и просится на сцену. Динамизм повествования, яркие характеры, вечный конфликт - все это беспроигрышные составляющие добротной постановки. Причем жанр повести, выбранный великим автором, оставляет простор режиссерскому воображению. Неудивительно, что многие театры имеют в своем репертуаре этот «вечнозеленый» спектакль (наш Псковский драматический - не исключение). Все уже было: и морок серых теней Петербурга, и мистические триллеры, и история болезни.

Казалось бы - что нового можно сказать о Пушкине, как еще можно осмыслить сорокастраничную повесть, выросшую из житейского анекдота? Как показал XXVII Пушкинский фестиваль, очень даже можно, причем так, что зритель, побывав на первом показе, купит билеты на второй.

«Мы вчера посмотрели «Пиковую даму на одном дыхании», - делились впечатлениями зрители, пришедшие в среду, 23 сентября, на повтор моноспектакля по повести Пушкина. В рамках фестиваля его представил именитый гость - народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор, ректор Театрального института им. Щукина, ведущий актер Московского академического театра им. Вахтангова Евгений Князев.

И пока в кулуарах театра разгорались споры о том, почему театр нынче «не торт», а многие спектакли - так и вовсе сухарики под пиво, на Большой сцене разворачивалось самое что ни на есть классическое действо, сложнейшее с точки зрения мастерского владения искусством перевоплощения, - театр одного актера.

В сумраке - лишь кресло с книгой, на кроваво-красной обложке которой чернеет символ пиковой карты, да столик с нехитрым реквизитом - часами, лорнетками и колокольчиком для слуг. В глубине сцены - манекены. Многочисленная актерская труппа, шикарные костюмы и декорации, трагические спецэффекты - все это сконцентрировалось в одном артисте.

Драма игрока, осмелившегося вступить в схватку с непобедимым Роком, вырастает из родной почвы - пушкинского текста. Любители эпатажных постановок не найдут в моноспектакле Евгения Князева отсылок на острые политические новости и не услышат забойный рэп («печалька»). Эта постановка - не о сиюминутном, но на злобу дня. А псковичи давно уже зарекомендовали себя как консервативные зрители: что ни спектакль, так сразу тоска об академическом прошлом, так сразу топот каблуков к выходу. Неудивительно, что от «Пиковой дамы» в версии театра имени Вахтангова у нашего зрителя сходу перехватило дух.

Нюансы фразировки, любование всеми оттенками слова, игра интонаций - Евгений Князев смаковал текст на вкус, перекатывая во рту, как леденцы, все богатство возможных (и невозможных) смыслов. Полагаясь, как говорится, на степень испорченности зрителя.

Просто потрясающе наблюдать за тем, как на глазах, в какие-то доли секунды меняется мимика, жест - и на смену молодому гуляке Томскому приходит, шаркая туфлями, вечно чем-то недовольная старуха. Еще пара строк - и на сцене появляется романтичная барышня, мечтающая о любви. И вот уже перед зрителем предстает Германн: поначалу сдержанный, расчетливый, по мере развития действия - страстный и неудержимый. Внутренний Наполеон рвется наружу, сокрушая возможное счастье и мирное житье-бытье с любимой Лизонькой в какой-нибудь уездной деревеньке среди бескрайних российских просторов.

На сцене смешиваются ворохи карт, клочки любовных писем, в зале нарастает тревога, ожидание: все мы знаем, что ждет Германна, но каждый раз - «тройка, семерка...» - и мы ужасаемся этой внезапной, но такой справедливой даме пик. Вместе с Евгением Князевым псковская публика заново пережила этот сокрушительный финал, ощутив, как встарь, его вечный трагизм.

***

Зрители долго не отпускали актера со сцены. Когда аплодисменты, наконец, стихли, Евгений Князев признался, что успел погулять по Пскову, - город ответил ему взаимностью и подарил частичку легкого пушкинского духа, который до сих пор витает по улочкам и паркам. «Это такая среда, такая древность, такая история в таком чудесном состоянии», - восхитился артист.

Процитировав на прощание слова Всеволода Мейерхольда о том, что человек должен окружать себя шедеврами, Евгений Князев заметил, что Пушкин - это наш шедевр, о котором надо помнить всегда. А псковичи и не забывают - фестиваль в разгаре!

Елена Никитина